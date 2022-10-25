مسئول أمريكي يكشف عن تطورات مقلقة بشأن الترسانة النووية الروسية.. تفاصيل

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن هناك “تطورات جديدة ومقلقة” تتعلق بالترسانة النووية الروسية.

وأضافت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأمريكية، في تقرير لها، إن المسؤول الأمريكي الرفيع، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

يأتي التقرير في الوقت الذي تتهم فيه روسيا أوكرانيا بالتحضير لاستخدام قنبلة قذرة أو حتى قنبلة نووية مع استمرار الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب وشرق البلاد.

وأثارت هذه المزاعم مخاوف من أن روسيا يمكن أن تستعد لهجوم “علم كاذب” لتبرير تصعيد الوسائل.

وقالت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن المزاعم الروسية المستمرة بأن كييف تخطط لتفجير قنبلة قذرة تجعلها تبدو كما لو أن موسكو نفسها تخطط لإجراء عملية كاذبة، وأن أوكرانيا لم يكن لديها أي خطط لتطوير قنبلة قذرة.