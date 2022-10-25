فخري الفقي: البرلمان ينتظر تشريعات مجلس الوزراء لما جاء في المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي كانت لمحة مهمة جدا، وتوضح مدى اهتمامه بهذا المؤتمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، متابعا "لأول مرة أجد الرئيس يظل ساعتين يتحدث بالجلسة الختامية وهو ما يوضح حاجة مصر للجهد من كل مصري".

وأضاف فخري الفقي، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن لجنة الخطة الموازنة بالنواب، وبقية لجان البرلمان في انتظار تشريعات مجلس الوزراء الدافعة، والميسرة لكل ما أتي من أفكار جديدة في المؤتمر الاقتصادي.

وتابع الفقي، أن هناك 4 محاور أساسية لفتت الانتباه، وأولهم أهمية التناغم بين السياسية المالية والنقدية، وضرورة العمل على خفض نسب الدين العام في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك فائض أولي في الموازنة، موضحا أنه سيتم وضع مستهدف جديد للموازنة المالية مع نهاية العام، لمحاربة الغلاء.

وأكمل الفقي، أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ثقيلة على كل دول العالم، ومصر ليست بعيدة عن هذه الأزمة، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيقوم بمقارنة الجنية المصري بسلة من العملات للشركاء التجاريين، وقد يكون من ضمنها الذهب.

وأشار، إلى أهمية وجود مرونة في عسر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة ، في ضوء مؤشر عملات الشركاء النقديين .