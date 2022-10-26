مباراة السوبر صعبة.. حسن مصطفى يتحدث عن قمة الأهلي والزمالك بالإمارات

قال حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، إن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، صعبة للغاية على الفريقين، خاصة وأن كلاهما لديه أسلوب لعب خاص، ويظهران بمستويات مميزة.

وأوضح حسن مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن شادي حسين وبيرسي تاو، يعول الأهلي عليهما في الشق الهجومي بالمباراة، فضلًا عن طاهر محمد طاهر.

وأشار إلى أن الأهلي سيفتقد أليو ديانج في وسط الملعب، رغم امتلاكه حمدي فتحي وعمرو السولية، بينما الزمالك يقدم مستويات متراجعة بالتحديد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتحسن المستوى في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي احترم فيها الخصم.

وأكد أن أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور، هم كلمة الحسم لنادي الزمالك في مباراة القمة، بينما فيريرا حريص للغاية في الشق الدفاعي، فضلًا عن أنه يتحلى بالصبر للوصول لهدفه.

واختتم تصريحاته، أنه لا يتوقع نتيجة المباراة، في ظل تحفز الفريقين لبعضهما ما يجعل المباراة صعبة للغاية.