عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة السوبر صعبة.. حسن مصطفى يتحدث عن قمة الأهلي والزمالك بالإمارات

صدى البلد

قال حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، إن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، صعبة للغاية على الفريقين، خاصة وأن كلاهما لديه أسلوب لعب خاص، ويظهران بمستويات مميزة.

وأوضح حسن مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن شادي حسين وبيرسي تاو، يعول الأهلي عليهما في الشق الهجومي بالمباراة، فضلًا عن طاهر محمد طاهر.

وأشار إلى أن الأهلي سيفتقد أليو ديانج في وسط الملعب، رغم امتلاكه حمدي فتحي وعمرو السولية، بينما الزمالك يقدم مستويات متراجعة بالتحديد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتحسن المستوى في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي احترم فيها الخصم.

وأكد أن أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور، هم كلمة الحسم لنادي الزمالك في مباراة القمة، بينما فيريرا حريص للغاية في الشق الدفاعي، فضلًا عن أنه يتحلى بالصبر للوصول لهدفه.

واختتم تصريحاته، أنه لا يتوقع نتيجة المباراة، في ظل تحفز الفريقين لبعضهما ما يجعل المباراة صعبة للغاية.

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك حسن مصطفي هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

بعد وفاة فريد الديب.. أشرف نبيل يكشف تفاصيل جديدة عن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

النائب العام يأمر بالتحقيق في منشورات من يدعى البرنس المصري عبر مواقع التواصل

ترشيحاتنا

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ريشي سوناك بتعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا

السيسي: عملت طرق علشان كنا بنخسر 8 مليارات دولار في العام|فيديو

السيسي: خلصت جامعات لـ 20 سنة جاية.. وعملت ألف كوبري

مباراة السوبر صعبة.. حسن مصطفى يتحدث عن قمة الأهلي والزمالك بالإمارات

ليه عملت الطرق .. الرئيس السيسي يرد بالأرقام .. فيديو

توصيات المؤتمر الاقتصادي.. السيسي لا يعرف النوم لتوفير حياة كريمة للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل .. حظك اليوم | الأربعاء 26 أكتوبر 2022

لجوع الشتا .. طريقة عمل الكب كيك

شهر بفندق 5 نجوم في مصر.. خطة البريطانيين للهروب من فواتير الشتاء

لم يستحم منذ 94 عاما.. لماذا لم يدخل أقذر رجل في العالم موسوعة جينيس

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ