الرئيس الموريتاني يستقبل ضيوف المؤتمر الدولي الـ 35 للسيرة النبوية الشريفة

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، العلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر الدولي الـ 35 للسيرة النبوية الشريفة.

ويأتي هذا اللقاء في ختام فعاليات المؤتمر الذي اختتمت فعالياته مؤخرا، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان: "القيم الأخلاقية في رسالة الإسلام وأثرها في نشر رسالة السلم والسلام في العالم".

وصرح حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني باسم المشاركين في المؤتمر بأن اللقاء الذي عقد بالقصر الرئاسي في نواكشوط مساء اليوم، كان مثمرا وبناء.

وأضاف أنه تم تسليم الرئيس الغزواني البيان الختامي الذي تمحور حوله هذا المؤتمر، والذي طالب بأن يكون هناك مزيدا من اللقاءات المتعلقة بموضوع هذا المؤتمر الذي يحمل في طياته كل الأمور المتعلقة بسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

