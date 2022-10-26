في الإسكندرية.. موعد جنازة والد الفنان أحمد فريد

أعلن الفنان أحمد فريد موعد جنازة ودفن والده الراحل الذي توفي منذ ساعات، وفق ما أوضحه عبر حسابه على موقع فيسبوك، عقب أيام من الصراع مع المرض.

وكتب أحمد فريد عن مكان الجنازة في محافظة الإسكندرية:" صلاة الجنازة علي والدي الفنان محمد فريد المغفور له بإذن الله بعد صلاة العصر بمسجد جامع المواساة أمام كلية الهندسة .. والدفن بمقابر المنارة الباب التاني بعد صلاة الجنازه مباشرة".

وكان الفنان أحمد فريد قد أعلن عن وفاة والده بمنشور عبر فيسبوك جاء فيه:" “يا وجع قلبي، مشيت وخدت روحي معاك حبيبي و سندي وتوأم روحي في ذمة الله في الجنة ونعيمها يا حبيبي “إنا لله وإنا إليه راجعون” R.I.P my soul mate ”.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فريد مشاركته في مسلسل فلانتيو بجانت الزعيم عادل إمام والذي دارت أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير بـ “فلانتينو” وزوجته عفاف يمتلكون سلسلة مدارس يطلق عليها اسم “مدارس فلانتينو”، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.