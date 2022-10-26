يا وجع قلبي.. وفاة والد الفنان الشاب أحمد فريد

أعلن الفنان الشاب أحمد فريد وفاة والده من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:

"يا وجع قلبي، مشيت وخدت روحي معاك حبيبي و سندي وتوأم روحي في ذمة الله في الجنة ونعيمها يا حبيبي “إنا لله وإنا إليه راجعون” R.I.P my soul mate ".



وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فريد مشاركته في مسلسل فلانتيو بجانت الزعيم عادل إمام والذي دارت أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير بـ “فلانتينو” وزوجته عفاف يمتلكون سلسلة مدارس يطلق عليها اسم “مدارس فلانتينو”، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

وخاض بطولة المسلسل كل من النجوم عادل إمام ، دلال عبد العزيز، داليا البحيري بدور نورة، سليمان عيد، حمدي الميرغني، هدى المفتي بدور نبوية، وفاء صادق رانيا، محمد الكيلاني بدور أرشميدس، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، طارق الإبياري بدور رفاعة، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين.

كما تألق أيضا في مسلسل طلعت روحي الذي دارت أحداثه حول فتاة تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد “عليا” وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.