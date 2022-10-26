مجلس النواب الأردني: نقف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

أكد مجلس النواب الأردني وقوف الأردن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، بمقر مجلس النواب اليوم الأربعاء وفداً من دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في السلطة الفلسطينية.



وقال الدغمي إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يقف بكل إمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف قائلا: "مستمرون ببذل كل الجهود الرامية لفضح جميع الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتشكيل موقف برلماني دولي داعم للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة على ترابه الوطني".



وأعرب الدغمي عن استنكاره الشديد لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها وآخرها العدوان على مدينتي نابلس ورام الله.



وشدد الدغمي على ضرورة ادامة التنسيق والتشاور بين الجانبين الأردني الفلسطيني حيال جميع الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية لا سيما ملف حقوق الشعب الفلسطيني.



بدوره ثمن الوفد برئاسة مدير الدائرة وعضو اللجنة التنفيذية في السلطة احمد سعيد التميمي موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



فيما استعرض أعضاء الوفد أبرز الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني فضلا على بناء المستوطنات وسرقة الأراضي.



كما أشار الوفد إلى أبرز المهام التي تقوم بها الدائرة والتي تتمثل بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على إيصالها لدول العالم وبيان حقيقة تلك الاعتداءات أمامهم.