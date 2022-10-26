عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأردني: نقف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

صدى البلد

أكد مجلس النواب الأردني وقوف الأردن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، بمقر مجلس النواب اليوم الأربعاء وفداً من دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في السلطة الفلسطينية.


وقال الدغمي إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يقف بكل إمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وأضاف قائلا: "مستمرون ببذل كل الجهود الرامية لفضح جميع الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتشكيل موقف برلماني دولي داعم للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة على ترابه الوطني".


وأعرب الدغمي عن استنكاره الشديد لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها وآخرها العدوان على مدينتي نابلس ورام الله.


وشدد الدغمي على ضرورة ادامة التنسيق والتشاور بين الجانبين الأردني الفلسطيني حيال جميع الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية لا سيما ملف حقوق الشعب الفلسطيني.


بدوره ثمن الوفد برئاسة مدير الدائرة وعضو اللجنة التنفيذية في السلطة احمد سعيد التميمي موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


فيما استعرض أعضاء الوفد أبرز الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني فضلا على بناء المستوطنات وسرقة الأراضي.


كما أشار الوفد إلى أبرز المهام التي تقوم بها الدائرة والتي تتمثل بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على إيصالها لدول العالم وبيان حقيقة تلك الاعتداءات أمامهم.

مجلس النواب الأردني الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

ترشيحاتنا

حقوق السوبر المصري.. أزمة جديدة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية

أفضل دعاء للأم المتوفاة.. اختار وقت استجابة الدعاء

تخطيط أبو ظبي وتدشين إذاعة الشارقة| حكايات مصرية لمعت في سماء الإمارات.. صور

وزيرة البيئة: مصر والإمارات ستقدمان نموذجا لأفكار مبتكرة تلبي احتياجات الإنسان في cop27

مدبولي: سنعمل فورا على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المؤتمر الاقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 34.. صور أثارت الجدل للنجمة أمينة خليل | شاهد

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

رؤية الثعبان في الحلم ليس كله شر.. أبرز التفسيرات والتأويلات| تعرف عليها

نوع شائع من الألعاب يسبب مخاطر كارثية على الأطفال.. احذروها

فيديو

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

مصر مش هتضيع.. أهم ما جاء في مداخلة السيسي على التليفزيون المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

ديانج والونش الأبرز.. تعرف على غيابات السوبر المصري في قمة الأهلي والزمالك/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ