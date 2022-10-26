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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في جلسة ودية.. اتحاد الكرة يؤكد دعمه لـ كلاتنبرج والحكام

صدى البلد

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم ، على ثقته في لجنة الحكام الحالية والانجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة  التحكيم المصري الذي يعد الأعرق على مستوى القارة الإفريقية.

وعقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة اجتماعا مع كلاتنبرج ولجنة الحكام ، نقل خلاله دعم المجلس بالكامل له وللتجربة التي يقودها لتطوير التحكيم المصرى والنهوض به للحفاظ على الريادة المصرية في مجال التحكيم.

وناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلام الرياضى المسموع والمقروء والمرئي، الاستمرار في دعم الحكام المصريين والتمسك بالمصداقية والموضوعية عند تناول أخبار الحكام منعا للفتنة والوقيعة بين الجماهير، وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

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