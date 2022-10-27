حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بسرقة السيارات بالقاهرة.

وكان، القي رجال المباحث بالقاهرة القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

تبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد الأشخاص- مقيم بروض الفرج قرر بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القليوبية تم إستهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات ، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى.

كما تم بإرشاد أحدهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالمنطقة محل سكنــه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.