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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأهلى تدعم الفريق قبل مواجهة الزمالك فى السوبر .. شاهد

صدى البلد

حرص عدد كبير من جمهور النادى الأهلى على دعم الفريق قبل مواجهة نادى الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

 

ودشن جمهور النادى الاهلى هاشتاج  “ يلا يا اهلي ” عبر تويتر وتصدر قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

ينتظر عشاق الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وهناك العديد من اللاعبين التي تغيب عن مباراة السوبر سواء من فريق الأهلي أو الزمالك، والذي يعد بعضهم من الأسماء المؤثرة والتي تشارك بصفة مستمرة مع القطبين.

ويغيب عن الزمالك 5 لاعبين أمام الأهلي وهم: نبيل عماد دونجا ومحمود حمدي الونش وإبراهيما نداي للإصابة، ومحمد طارق وحسام أشرف للتواجد مع المنتخب الأوليمبي

بينما يغيب عن الأهلي أمام الزمالك 7 لاعبين وهم: أليو ديانج و رامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي ومحمود عبد المنعم كهربا ورأفت خليل.

 

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