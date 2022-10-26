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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسماء مدوية.. غياب 9 لاعبين عن الأهلي والزمالك في السوبر المصري رسمياً

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري، يوم الجمعة القادم، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويخوض الزمالك مباراة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري والكأس للموسم الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.

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ويغيب عن الزمالك 3 لاعبين أمام الأهلي وهم: نبيل عماد دونجا ومحمود حمدي الونش وإبراهيما نداي للإصابة.

بينما يغيب عن الأهلي أمام الزمالك 6 لاعبين وهم: رامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي ومحمود عبد المنعم كهربا ورأفت خليل.

الأهلي والزمالك

يُذكر أن الأهلي والزمالك قد حققا الفوز في أول لقاءين لهما في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

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