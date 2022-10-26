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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من كولر .. 4 نجوم على وشك الرحيل عن الأهلي |بالأسماء

كولر
كولر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض اللاعبين ستنتهي عقودهم مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، ومن الممكن رحيلهم عن الفريق.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر قناة “إي تي سي” في برنامج “بوكس تو بوكس”: “محمد هاني وحسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري”.

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وتابع: “يحق لهؤلاء اللاعبين الرحيل عن الأهلي في شهر يناير والتوقيع مع أي نادٍ مجاناً”.

وأضاف: “شركة الكرة بالنادي الأهلي تدرس إعادة صياغة عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية”.

موقف كولر تجاه لاعبي الأهلي

واختتم: “كولر طلب مهلة لشهر يناير لتحديد موقفه من اللاعبين الذي سيتعاقد معها بالفريق أو الراحلين عن الفريق”.

الأهلى محمد شبانة محمد هاني حسين الشحات رامي ربيعه ياسر ابراهيم كولر شركة الكرة

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