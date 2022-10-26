تحذير شديد اللهجة من فيريرا للاعبي الزمالك بشأن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، حذر لاعبيه من دوافع البرازيلي "برونو سافيو" صفقة الأهلي الجديدة في لقاء السوبر.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، فيريرا حذر لاعبي الزمالك من البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي وأكد لهم أن دوافعه ستكون كبيرة لتكون بدايته الحقيقية في لقاء القمة.

تحذير فيريرا

وأتم شبانة، فيريرا حذر لاعبيه من برونو سافيو في مباراة السوبر لأن اللاعبين الجدد يرغبون في إثبات جدارتهم، واقتطع فيديوهات لمشاهدة إمكانياته وتكليف لاعبيه بمراقبته