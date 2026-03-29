الصومال تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد دعمها لدول الخليج

شارك السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم للصومال لدى جامعة الدول العربية، في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بمقر الأمانة العامة في القاهرة، تحضيراً لأعمال الدورة الـ165 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وقال السفير أواري إن المجلس ناقش مشروع جدول أعمال الدورة، والذي يتضمن متابعة الهجمات الإيرانية على سيادة وسلامة أراضي الدول العربية.

وأكد السفير أن جمهورية الصومال الفيدرالية تدين بشدة هذه الهجمات الإيرانية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، مشدداً على تضامن الصومال الكامل مع دول الخليج ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها.