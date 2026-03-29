العكلوك: سياسة الاحتلال تقوم على القتـ.ل العمد واستهداف المدنيين وتدمير الممتلكات

قال مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، إن التصعيد الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويخرق اتفاق وقف العدوان، معتبراً أن سياسة الاحتلال تقوم على القتل العمد واستهداف المدنيين وتدمير الممتلكات.

وحذر العكلوك من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه السياسات الإسرائيلية ستجعل جميع حروب المنطقة بلا جدوى.

وأضاف في مداخلته، أن إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الثلاثين على التوالي يشكل سابقة خطيرة، مشيراً إلى أن مثل هذا الإغلاق الشامل لم يحدث منذ عام 1967، خاصة خلال شهر رمضان، مع حرمان كامل من أداء الشعائر الدينية.

وأشار إلى أن هذا المنع يتزامن مع استمرار عزل البلدة القديمة في القدس عن محيطها عبر الحواجز العسكرية وانتشار القوات الإسرائيلية في أحيائها، ومنع المقدسيين من الدخول إليها باستثناء سكانها، محذراً من تصاعد التوترات الإقليمية ونمو دعوات جماعات استيطانية لفرض تغييرات على واقع المسجد الأقصى.