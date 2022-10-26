أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

نشر أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإمارتي، فيديو له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهر بن شرقى فى الفيديو الذى نشره داخل صالة الألعاب الرياضية بعد تداول أنباء عن اقترابه من العود لـ نادى الزمالك.

كشف أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن إمكانية أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإمارتي، إلى الدوري المصري مجددا.

وكتب أحمد صالح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" بن شرقي اجتمال كبير نشوفه تاني في مصر".

وكان أشرف بن شرقي انضم إلى نادي الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك، وعدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة القلعة البيضاء للتجديد.