موتسيبي يعلن تعديلات كبيرة في التحكيم بعد جدل نهائي أمم أفريقيا

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على أن الاتحاد سيجري تعديلات مهمة على التحكيم وإدارة المباريات، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكانت البطولة شهدت تتويج منتخب المغرب لكرة القدم باللقب بعد اعتبار السنغال لكرة القدم منسحبة وخسارتها بنتيجة 3-0.

وفي مؤتمر صحفي، قال موتسيبي: "نعمل على تعديل بعض لوائح إدارة المباريات والتحكيم لتفادي تكرار ما حدث في النهائي، وستشمل هذه التعديلات كافة جوانب إدارة المباريات وتقنيات التحكيم المستخدمة".

وأضاف: "تطوير منظومة التحكيم الأفريقي سيكون من أولوياتنا، سواء من خلال رفع كفاءة الحكام أو تحسين استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR)".

وأكد موتسيبي التزام الاتحاد بقرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا، موضحًا أنه لا توجد أي تعليقات إضافية على القضية، ومشيرًا إلى تركيز كاف على التعاون ودعم جميع المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.