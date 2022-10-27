برلماني : قرارات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية تتسم بالشجاعة والإنسانية

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية برفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فضلا عن منح علاوة اجتماعية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات بمقدار 300 جنيه تتسم بالشجاعة والانسانية التى تؤكد استمرار حرص الرئيس السيسى منذ أن تولى مهام منصبه على الانحياز التام والحقيقية لجميع المصريين وفى القلب منهم البسطاء ومحدودى الدخل

وأشاد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه القرارات احتفى بها جميع المصريين الذين اعربوا عن تقديرهم وحبهم وثقته التامة فى قرارات وسياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية وتأييدهم التام لها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن هذه القرارات تؤكد حرص القيادة السياسية على التنفيذ الفورى لتوصيات الموتمر الاقتصادى الذى كان ناجحاً وسيحقق جميع أهدافه لمصر وشعبها العظيم مشيراً الى أن هذه القرارات جاءت انعكاساً لتكليفات الرئيس السيسى للحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب السيد شمس الدين أنه لأول مرة تصدر قرارات رئاسية يستفيد منها جميع المصريين من القادرين وغير القادرين مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك تكليف الرئيس السيسى للحكومة باستمرار الأسعار السارية للكهرباء.