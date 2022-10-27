موهبة فنية.. إمام مسجد يهوى الرسم والكتابة بأعواد القمح على اللوحات

قال الشيخ محمد عبد الباقى، إمام بالأوقاف، إنه يهوى الرسم والكتابة بأعواد القمح على اللوحات في كفر الشيخ.

وأضاف "عبد الباقى"، خلال تقرير أذاعه برنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الفكرة لاقت إعجابه عندما شاهد لوحة تم رسمها على قماش قطيفة باللونين الذهبى والأسود بحس فنى رائع.

وأشار إلى أنه يقوم بالرسم على أعواد القمح ويحوله لورق قش ليعطى لمعانا للقمح، ويرسم اللوحة القرآنية على ورق زبد ثم يلصق أعواد القمح أعلى الكلمات، ويتم تقطيعها بزاوية 45 درجة، ويقسم مهامه على مراحل تستغرق 3 أيام، مؤكدا أنه شارك بمعارض دار الأوبرا.