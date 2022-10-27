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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولة تواصل نشر محطات تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي.. فيديو

عمل السيارات بالغاز
عمل السيارات بالغاز الطبيعي

عرضت فضائية DMC عن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج نشر محطات تموين و تحويل السيارات بالغاز الطبيعي بالمحافظات.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأكد التقرير، أن الدولة نجحت في زيادة عدد محطات الغاز من 206 محطة  إلى 800 محطة، و ذلك خلال عام ونص، مضيفاً أن الدولة المصرية تدعم الخطة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، دعماً كبيراً.

وأوضح التقرير، أنه تم أفتتاح الكثير من محطات الغاز الطبيعي، ، و التي تنتشر على مستوى الجمهورية، حيث أفتتح ما يقرب من 1000 محطة للتموين بالغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلى، ان تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، يعود بالفائدة على المواطن المصري ، و ذلك من خلال التوفير الأقتصادي، و المادي، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

 

محطات تموين تحويل السيارات الغاز الطبيعى 1000 محطة البيئة

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