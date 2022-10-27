الدولة تواصل نشر محطات تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي.. فيديو

عرضت فضائية DMC عن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج نشر محطات تموين و تحويل السيارات بالغاز الطبيعي بالمحافظات.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأكد التقرير، أن الدولة نجحت في زيادة عدد محطات الغاز من 206 محطة إلى 800 محطة، و ذلك خلال عام ونص، مضيفاً أن الدولة المصرية تدعم الخطة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، دعماً كبيراً.

وأوضح التقرير، أنه تم أفتتاح الكثير من محطات الغاز الطبيعي، ، و التي تنتشر على مستوى الجمهورية، حيث أفتتح ما يقرب من 1000 محطة للتموين بالغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلى، ان تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، يعود بالفائدة على المواطن المصري ، و ذلك من خلال التوفير الأقتصادي، و المادي، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.