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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملا: محاولات التأثير المصطنعة على التسعير العالمي للغاز يضر بالاستثمارات الجديدة

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن البيان الختامى لمنتدى الدول المصدرة للغاز أبدى القلق من الإجراءات المصطنعة للتأثير على التسعير العادل للغاز بناء على أليات السوق فى العرض والطلب

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وأضاف وزير البترول ردا على سؤال محمد سويد مراسل برنامج صناع القرار الذى يقدمه الاعلامي د.شادى الزيات على قناة صدى البلد أن هذه الإجراءات من شأنها التأثير السلبي علي الاستثمارات والاكتشافات الجديدة.

 

وتابع الملا: إن دورة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز تتطلب نحو 5 سنوات لإنجاز الاكتشافات الجديدة ودخولها فى حيز الانتاج وهو ما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة .

 

وأوضح وزير البترول أن الأهداف الرئيسية لاجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز ، وضع المعايير والأغراض والأرقام الفنية التي تمكن متخذ القرار من اتخاذ القرار المناسب للدخول في الاستثمارات الجديدة، لافتا إلى أن أيه عناصر خارجية تؤثر على هذه المعادلة ستكون نتيجتها سلبية على السوق العالمى للغاز فيما يتعلق بالأسعار والكميات.

 

وأشار إلى أن الأزمة الحالية فى الأسعار نتيجة لضغوط مورست منذ 2015 بأن الغاز الطبيعى ليس وقود مثالى وأنه من العناصر المسببة للاحتباس الحراري .

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