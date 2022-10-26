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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير البترول: مصر تتطلع لزيادة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

وزير البترول: مصر
وزير البترول: مصر تطلع لزيادة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، أن التعاون المصري الروسي في مجال الغاز كبير ومتزايد، معربا عن ترحيب القاهرة بالشركات الروسية العاملة في مصر.

وأضاف الملا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هناك العديد من الشركات الروسية الشريكة في مشروعات الغاز بمصر، مثل شركة روز نفط.

وأشار إلى أن هناك تعاون بين مصر وروسيا في بعض حقول الغاز الموجودة بالصحراء الغربية، حيث تشارك بعض الشركات الروسية العملاقة في هذه الحقول مثل شركة لوك أويل، وغيرها من الشركات.

وشدد وزير البترول على أهمية الشراكة المصرية الروسية في مجال الغاز، لا سيما في ظل الخبرات المتراكمة والكبيرة للشركات الروسية، الموجودة في مصر منذ سنوات.

ولفت إلى تطلعات القاهرة لزيادة التعاون مع موسكو في الفترة القادمة في هذا المجال الحيوي والهام.

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جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزارى الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الثلاثاء، بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق الملا بصفته رئيسا للاجتماع الوزراى لعام 2022.

حضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا، ومن المراقبين أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والامارات.

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