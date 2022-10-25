مذكرة تفاهم في مجالات الغاز والبترول والمناجم بين مصر والجزائر.. صور

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع الدكتور محمد عرقاب وزير الطاقة و المناجم الجزائري للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز والبترول والمناجم .

وتضمنت مذكرة التفاهم بحث تعزيز التعاون في تسويق المنتجات البترولية لاسيما البوتاجاز، والوقوف على فرص التعاون في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، والتعاون في دراسة إنشاء شركة مشتركة من الشركات المتخصصة من الجانبين للتعاون في تنفيذ الدراسات والأعمال الهندسية وتنفيذ وإدارة المشروعات في البلدين ويمتد نشاطها إلى دول القارة الأفريقية، وبحث التعاون في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، وتبادل المعلومات والتجارب في مجال الاستراتيجيات الوطنية لتطوير قطاع الهيدروجين في البلدين وكذا مجال البحث والتطوير.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ أنشطة التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.



وصرح المهندس طارق الملا أن هناك مجالات للتعاون بين البلدين قابلة للتطبيق تدريجيا ونعمل علي ترجمتها لخطوات تنفيذية وفي مقدمتها البتروكيماويات والأسمدة والفوسفات والبوتاجاز ، كما يستهدف البلدان دراسة إنشاء شركة للعمل في تنفيذ مشروعات للصناعة البترولية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري أن الجزائر لديها تعاون ناجح مع مصر تعمل علي البناء عليه واستثماره لافتا إلى ما حققته الشركات المصرية من نجاحات مع الجانب الجزائري ومنها شركة بتروجت بالتعاون مع مؤسسة سوناطراك ، وان هناك مجالات تعاون يمكن الإسراع بتنفيذها مثل مشروعات البتروكيماويات .