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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

ضبط رجال المباحث بالقاهرة مرتكبى وقائع السرقات من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بمدينة الشروق وامر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين علي النيابة للتحقيق.

إحدى الجامعات بالشروق

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد البرامج عبر إحدى القنوات بشأن وقائع سرقة من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بالشروق .

الاستعانة بالتقنيات الحديثة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم تحديد مرتكبى وقائع السرقة شخصين لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالمرج أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب "3" وقائع سرقة بأسلوب كسر الزجاج ، كما تم بإرشادهما ضبط جهاز " لاب توب " المستولى عليه من إحدى الوقائع بمسكن أحدهما.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

قاضي المعارضات السيارات سرقة المتعلقات وزارة الداخلية مباحث العاصمة التقنيات الحديثة

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