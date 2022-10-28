إطلالة جديدة لـ نادين نسيب عبر انستجرام

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب أنظار متابعيها بصورة جديدة ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر" إنستجرام".

وظهرت نادين نسيب نجيم بإطلالة جذابة جريئة ، مرتدية فستان قصير باللون الذهبي الامع ، و اعتمد مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وأعلنت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم ارتباطها ولم تصرح بمعلومات عن حبيبها الجديد واكتفت بنشر صورة لهما وهما يمسكان بيد بعضهما، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نجيم معلقة من خلال الصورة: "لا شيء يقال.. فقط انتظروا".

على جانب آخر، اجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في الدراما الاجتماعية "خمسة ونص" الذي بدأ عرضه على MBC مصر 2 ، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.



وتدور فكرة المُسلسل حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثاً شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض طوراً.

وتأتي الشارة الغنائية التي تقدمها شيرين عبد الوهاب لتضيف طابعاً خاصاً على المسلسل.

ويجمع مُسلسل "خمسة ونص" كل من نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق على أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.