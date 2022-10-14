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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج ناعم.. نادين نسيب نجيم تستعرض جمالها

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

تحرص الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر"إنستجرام".


وظهرت نادين نسيب نجيم باطلالة جذابة، حيث ارتدت توب مكشوف واعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات من المكياج الجذاب ليتناغم مع لون بشرتها ويبرز جمال ملامحها.

وأعلنت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم ارتباطها ولم تصرح بمعلومات عن حبيبها الجديد واكتفت بنشر صورة لهما وهما يمسكان بيد بعضهما، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نجيم معلقة من خلال الصورة: "لا شيء يقال.. فقط انتظروا".

على جانب آخر، اجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في الدراما الاجتماعية "خمسة ونص" الذي بدأ عرضه على MBC مصر 2 ، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.
 

وتدور فكرة المُسلسل حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثاً شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض طوراً.

وتأتي الشارة الغنائية التي تقدمها شيرين عبد الوهاب لتضيف طابعاً خاصاً على المسلسل.

ويجمع مُسلسل "خمسة ونص" كل من نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق على أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

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الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بإطلالة جذابة توب مكشوف مكياج ناعم تسريحة شعر

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