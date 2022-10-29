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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ندوات تثقيفية.. برنامج مبادرة المائة قائد بالقليوبية يناقش قانوني الهيئات الرياضية الشبابية

صدى البلد

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ندوات تثقيفية حول قانوني الهيئات الرياضية والهيئات الشبابية ، وذلك استمرارا لتنفيذ مبادرة المائة قائد التي اطلقتها المديرية، لإعداد وتأهيل صف ثان من القيادات التنفيذية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

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وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية علي تشجيعه للمائة قائد بالاستمرار في المبادرة بهدف الفهم والإلمام بالمعلومات واكتساب الخبرات وبالتالي يتم بناء موظفين قادرين علي الاستجابة السريعة للتغيرات والقدرة علي مواكبة التطورات، وأشار إلي  أهمية تلك الندوة التي تناقش قانون الرياضة وقانون الشباب المنظم للعمل داخل الهيئات الرياضية والشبابية وتمثل الإطار التشريعي في قانون الهيئات الرياضية والشبابية ، وأهمية اطلاع العاملين بقطاع الرياضة والشباب على أحدث التعديلات التي تمت بهما. 

جدير بالذكر أن مبادرة المائة قائد تستهدف العاملين بالشباب والرياضة سواء بالمديرية او الادارات الفرعية او مراكز الشباب لإعداد وتأهيل صف ثانٍ من القيادات الشبابية بالمحافظة.

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