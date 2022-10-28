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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أساسها الأخلاق.. عبدالغني هندي: رسول الله جاء لبناء حضارة وليس دولة

صدى البلد

علق عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى لـ الشئون الإسلامية، على حب الوطن وعلاقة رسول الله بوطنه، قائلا: علاقة رسول الله بمكة المكرمة والمدينة المنورة مقدسة.


وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المدينة المنورة أصبحت حرما بعدما انتقل لها رسول الله، متابعا: أصبح لها قدسية مختلفة مع وجود رسول الله.


وأكمل: رسول الله وضع معيار للتعامل والأخلاق، من أجل تنظيم العلاقات بين المواطنين في المدينة المنور.


واستشهد بقول رسول الله "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"، وهذا دليل على أهمية الاخلاق في بناء الدول والمجتمعات.

 

وشدد على أن رسول الله جاء لبناء حضارة، وليس لبناء دولة أو أمة، مشددا على أن حضارة رسول الله تقوم على أساس الاخلاق وحسن العلاقة مع غيره.

 

بدالغني هندي حب الوطن الشئون الإسلامية المدينة المنورة مكة المكرمة اخبار التوك شو

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