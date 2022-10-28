عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق بمحافظة الجيزة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشر التليفزيون المصري، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة، والتي ينقلها من مسجد العتيق بقرية نجوع العرب من مركز الصف بمحافظة الجيزة.

 

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "حق الوطن"، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمد عبد العال محمد الدومي إمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة (حق الوطن) في جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل بدءًا من خطبة الجمعة 28/ 10 /2022م ، تحت عنوان : "حق الوطن" ، والتي تهدف إلى التعريف بحق الوطن، وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره، سيتم تدشين مبادرة: "حق الوطن"، بمسجد النور بالعباسية الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 30/ 10/ 2022م.

 

يحضر المبادرة كل من : 
1. أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 
2. الأستاذ/ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
3. المهندس/ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
4. الأستاذ/ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية.
5. الشيخ/ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وذلك بحضور جمع من الأئمة والواعظات.

 

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق أربع قوافل دعوية للواعظات خلال هذا الشهر بأربع محافظات، هي (الدقهلية – الغربية – الجيزة – بني سويف)، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة حق الوطن، وحسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

 لمشاهدة البث المباشر من هنا 

التليفزيون المصري صلاة الجمعة بث مباشر مسجد العتيق الجيزة خطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن خلال العام

سبوبة الرحلات.. صفحة وهمية تحمل اسم كلية وجامعة عين شمس تحذر

لتعويض غياب الونش.. خيارات دفاعية لتأمين الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق بمحافظة الجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

34 مليار دولار في 6 أشهر.. الإمارات تسجل فائض قياسي بالنصف الأول من 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الشاي الأخضر| أضرار كارثية

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

نُقطة العريس قتله..3 رجال ينهالون بالشوم على ابن اختهم لمطالبته بميراث والدته

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ