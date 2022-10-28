بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق بمحافظة الجيزة

نشر التليفزيون المصري، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة، والتي ينقلها من مسجد العتيق بقرية نجوع العرب من مركز الصف بمحافظة الجيزة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "حق الوطن"، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمد عبد العال محمد الدومي إمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة (حق الوطن) في جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل بدءًا من خطبة الجمعة 28/ 10 /2022م ، تحت عنوان : "حق الوطن" ، والتي تهدف إلى التعريف بحق الوطن، وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره، سيتم تدشين مبادرة: "حق الوطن"، بمسجد النور بالعباسية الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 30/ 10/ 2022م.

يحضر المبادرة كل من :

1. أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2. الأستاذ/ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

3. المهندس/ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

4. الأستاذ/ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية.

5. الشيخ/ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وذلك بحضور جمع من الأئمة والواعظات.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق أربع قوافل دعوية للواعظات خلال هذا الشهر بأربع محافظات، هي (الدقهلية – الغربية – الجيزة – بني سويف)، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة حق الوطن، وحسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.



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