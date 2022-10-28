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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس كازاخستان يجتمع برؤساء وفود رابطة الدول المستقلة لبحث توسيع الشراكة الاقتصادية

صدى البلد

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن التناقضات الجيوسياسية المتزايدة والاضطراب الاقتصادي العالمي يحتم اتخاذ عدد من الإجراءات الفعالة.

 


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف اليوم الجمعة، برؤساء وفود رابطة الدول المستقلة في العاصمة أستانا لبحث توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما.
وذكر المكتب الإعلامي لقصر الرئاسة الكازاخية بحسب وكالة أنباء (كازانفورم) الكازاخية، أن الرئيس الكازاخي رحب برؤساء حكومة أذربيجان وبيلاروسيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا، وتركمانستان، معربا عن ثقته في أن اجتماع رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة سيساهم في حل المهام المحددة للكومنولث.

 


وقال قاسم جومارت توكاييف: "في القمة الأخيرة لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة ، سجلنا تطلعاتنا المشتركة لبناء التعاون المتبادل والمساعدة في تعزيز الإمكانات الاقتصادية " .

 


ودعا قاسم جومارت توكاييف إلى إزالة الحواجز ومنع الحمائية وخلق شروط تعريفية مواتية وتبسيط الإجراءات الإدارية في فضاء رابطة الدول المستقلة.

 


وفيما يتعلق بتطوير إمكانات العبور والنقل، شدد الرئيس الكازاخي على النظرة الواعدة لطريق النقل الدولي عبر قزوين والذي يفتح فرصا جديدة للأسواق الأوروبية الآسيوية.
وأضاف أن "تلك القضية تكتسب أهمية أكبر وأفترض أن الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ستعمل بشكل مشترك على تطوير الإمكانات الحالية مع تعزيز التجارة على طريق الشمال والجنوب مع الوصول إلى أسواق إيران والخليج الفارسي والهند".

 


وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء كازاخستان عليخان سمايلوف في كلمته أمام رؤساء حكومات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ان "رابطة الدول المستقلة تحرز تقدما وسط الظروف المعقدة الحالية سعيا لاتجاهات جديدة لمزيد من التعاون".
 

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الاضطراب الاقتصادي العالمي

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