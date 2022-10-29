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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للصناعات الغذائية: شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها

الارز
الارز

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأفاد التقرير، أن شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية قد عملت بكامل طاقتها أمس الجمعة منذ الصباح الباكر، فى كل منافذها وستعمل اليوم السبت أيضاً، مشيرا إلى أن شركتى الجملة العامة والمصرية قد تم فتح مخازنها طوال يوم الجمعة وأيضا اليوم والتى يصل عددها إلى 1500 مخزن لتوفير السلع التموينية لأكثر من 40  ألف منفذ تمويني.

ولفت المتحدث الرسمى للوزارة ، إلى أن منافذ تعبئة الأرز والدقيق والمكرونة والسكر والمضارب والمطاحن عملت بكامل طاقتها الإنتاجية أيضا لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية ، مضيفا أنه تم بدء صرف استعاضات شهر نوفمبر القادم لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد التقرير ، على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع التموينية الاساسية فى كافة المخازن تمهيداً لتسليمها لفروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي فى إطار تكثيف المعروض منها مع التأكيد على الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنة ، من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تشهد منظومة السلع التموينية استقرار تام دون اى نقص في الإمداد، أو زيادة أسعارها على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ، أن هناك تعليمات مشددة من الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع ، وكذلك كافة مديريات التموين ، بضرورة القيام بحملات يومية وجولات تفتيشية على كافة المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيًا.

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