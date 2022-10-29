إطلاق قوافل طبية مجانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق قوافل طبية مجانية، لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بالمحافظات ، في إطار رفع الوعي المجتمعي لدي السيدات .

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إنه تقرر إطلاق ٦ قوافل من يوم ٢٩ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ، حيث الحملة تستهدف:-

- رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل

- رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية

واكدت وزارة الصحة والسكان ، إنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات.

وتابعت الوزارة سيتم ، إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة.

منشور الوزارة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، على مدار يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري ؛ للكشف والعلاج مجانًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

الصحة توضح المحافظات المستهدفة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظات (كفر الشيخ - القليوبية - أسيوط - القليوبية - سوهاج ) .