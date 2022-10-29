عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق قوافل طبية مجانية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمحافظات

صدى البلد

 أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق قوافل طبية مجانية، لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بالمحافظات ، في إطار رفع الوعي المجتمعي لدي السيدات . 

 وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إنه تقرر إطلاق ٦ قوافل من يوم ٢٩ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ،  حيث الحملة تستهدف:- 

- رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل

- رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية

 واكدت وزارة الصحة والسكان ، إنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات.

 وتابعت الوزارة سيتم ، إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة.

منشور الوزارة 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، على مدار يومي  29 و 30 أكتوبر الجاري ؛ للكشف والعلاج مجانًا.

 

وأضافت وزارة  الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

الصحة توضح المحافظات المستهدفة 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظات (كفر الشيخ - القليوبية - أسيوط - القليوبية  - سوهاج  ) .

الصحة تنظيم الأسرة محافظات الجمهورية الوعى المجتمعى قوافل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

ترشيحاتنا

اعتقال 3 سعوديين بعد تحرشهم بفتاة فى موسم الرياض.. صور وفيديو

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

خمسا الوفيات بالسكتة الدماغية تحت 65 عاماً سببها التدخين

إسرائيل تخفض مستوى التأهب على حدودها مع لبنان | تفاصيل

بسبب الفيضانات.. الأمم المتحدة: أفريقيا تعاني من نزوح وتشريد وتجويع الملايين

لبحث عدد من الملفات ..مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

شاهد.. ناقد موضة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن صور هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

تغطية خاصة| تفاصيل ارتفاع سعر الدولار عالميا وتراجع الذهب

ويجز الغلابة.. ألطم وأجري تنافس انتش وأجري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ