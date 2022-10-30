نصار: إصرار فيريرا على ثلاثي دفاعي غير مبرر.. ورحيل بن شرقي أثر على الزمالك

أبدى عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق استياءه من هزيمة القلعة البيضاء أمام الأهلي بثنائية نظيفة مساء أمس و خسارة لقب كأس السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات .

و قال نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " إصرار جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على اللعب بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع ، غير مبرر بالمرة ، خاصًة بعد استقبال الهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق البرازيلي برونو سافيو ، فكان يجب تعديل طريقة اللعب و تحويلها إلى 4 – 2 – 3 – 1 ".

و أضاف : الزمالك لم يشكل خطورة هجومية ، نتيجة طريقة لعب فيريرا التي غلب عليها الطابع الدفاعي ، كما أن الفريق لم يستطع تعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقي حتى الآن ، و أرى أن الزمالك تأثر كثيرًا برحيله وفقد جزءًا كبيرًا من خطورته الهجومية".