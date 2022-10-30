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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصرية اللبنانية تثمن قرارات الرئيس السيسي لتسهيل إجراءات الاستثمار المباشر

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن إصدار الرخصة الذهبية مطلب هام للجمعية لدعم الاستثمار المباشر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصةً الاستثمارات اللبنانية في مصر.

وأضاف "فوزي"، أن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فى بيان للجمعية اليوم  يثمن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب رئيس اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين بإصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات والمستثمرين المتقدمين خلال 3 شهور وإعداد قائمة بمشروعات جاهزة للبدء وتوفير التمويل حيث ستهل كثيراً علي المستثمرين اللبنانيين إجراءات الاستثمار المباشر.

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نائب الشيوخ: مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة هدفها تعزيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات

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غرفة الأثاث: الرخصة الذهبية منحة للصناعة يجب الاستفادة منها في جذب الاستثمار الخارجي

من جانبه أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمبادرة ابدأ التى تم تدشينها أمس ووصفها بأنها هامة جدا وفعالة لدعم الصناعة الوطنية وخاصةً الموجهة للتصدير واحلال المنتج المصري محل الاستيراد، وتوفير الخدمات ومستلزمات الإنتاج محليا لدعم استدامة الإنتاج للصناعات الكبرى والاستراتيجية لمصر.

دعم القطاع المصرفي 

وأكد أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية تثمن دعوة الرئيس للقطاع المصرفي للوقوف بجانب الصناعة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي لنمو الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً اللبنانية لمصر.
 

المصرية اللبنانية الرخصة الذهبية الاستثمار المباشر رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار

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