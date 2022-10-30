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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الأثاث: الرخصة الذهبية منحة للصناعة يجب الاستفادة منها في جذب الاستثمار الخارجي

صناعة الأثاث
صناعة الأثاث

أكد المهندس طارق حبشي القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بأن منح رئيس الجمهورية الرخصة الذهبية لمدة 3 اشهر هى منحة يجب استفادة المصنعين منها فى دعوة المستثمرين فى الخارج للاستثمار فى مصر و بالأخص فى مدخلات الإنتاج التى يمكن توطين صناعتها فى مصر. 

وأوضح رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث فى بيان له اليوم ،أن الصناعات التي تأتى على رأس هذه القائمة والمرتبطة بقطاع الأثاث ، تتمثل في الشركات المنتجة للمواد اللاصقة و الدهانات و الاسفنج و اللدائن و أقمشة التنجيد و أكسسوارات الأثاث.

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و أشاد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بمبادرة ابدأ و المشروعات التى تم تدشينها أمس ضمن أهداف المبادرة ، مؤكدا أن الغرفة حريصة على دارسة المشروعات التى من الممكن التعاون فى تدشينها من خلال المبادرة. 

مشاركة واسعة 

وتابع :شارك من قطاع الأثاث عدد كبير من الشركات ضمن فاعليات مبادرة أبدأ و التى شغلت 1500 متر مربع من مساحة العرض. و قد تم دعوة اعضاء اليعثات و الهيئات الدبلوماسية لزيارة اجنحة العارضين من صناع الأثاث. 

و قد جاءت المعروضات متنوعة و تلبى جميع الاحتياجات و تتناسب مع معظم القوى الشرائية،وقد تم دعوة مكاتب الاستشاريين للمشروعات القومية و المشروعات الخاصة و المطورين العقاريين و مكاتب التشطيبات و كبار مهندسي الديكور و ذلك لتحقيق التعاون المثمر بين جميع الاطراف في القطاع.

الاثاث اتحاد الصناعات الرخصة الذهبية الأخشاب المستثمرين

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