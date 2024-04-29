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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب الإصابة بجلطات المخ والقلب والأكثر صعوبة.. تفاصيل

أحمد صلاح الدين،
أحمد صلاح الدين، أستاذ مساعد جراحة المخ

قال أحمد صلاح الدين، أستاذ مساعد جراحة المخ بكلية طب القصر العيني، إن جلطات المخ تعد السبب الثاني في الوفاة بعد جلطات القلب، والتي تع رقم واحد للوفاة، متابعا: هناك أنواع متعددة للجلطات التي تصيب المخ.


وأضاف "أحمد صلاح الدي" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "غم بي سي مصر"، أن جلطة القلب أسهل من الإصابة بجلطات في المخ، متابعا: جلطات المخ متعددة، من بينها الجلطات النزيفية، وإنسداد الدماء في الشرايين والأوردة في المخ.


واسترسل: الجلطات في المخ من الممكن أن تؤثر على السمع والحركة والرؤية والنظر، متابعا: في حالة تعرض المريض لجلطة وتلقيه العلاج في خلال أول 4 ساعات، من الممكن أن نتفادى صعوبة الأمر.


وشدد على أن فيروس كورونا كانت تتسبب في تكوين الجلطات، ولذلك كان هناك بروتوكول علاجي لأدوية السيولة، لمنع تكون الجلطات بعد الشفاء من كورونا.


ولفت إلى أن أدوية التخسيس وعمليات التكميم تتسبب في زيادة تعرض الجسم للإصابة بالجلطات.

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