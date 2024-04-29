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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الجنيه مقابل الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل العملة الخضراء انخفاضا بقيمة 15.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.95 جنيه للشراء و48.05  جنيه للبيع بتراجع 15 قرش علي مقارنة بتعاملات الخميس ختام الأسبوع .
 

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم ميد بنك نحو نحو 47.90 جنيه للشراء و48  جنيه للبيع . 
 

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصري لتنمية الصادرات نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع . 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 47.79جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع .
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك ( مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول) نحو 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع 
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (قطر الوطني ، الاستثمار العربي، الإسكندرية، العربي الإفريقي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، الشركة المصرفية العربية الدولية،HSBC، العقاري المصري العربي ) نحو 47.70 جنيه للشراء و47.80جنيه للبيع. 

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في الإمارات دبي الوطني نحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.67 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع .
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (قطر الوطني ، البركة، المصرف المتحد، المصري العربي الدولي، فيصل الإسلامي ) نحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين
 

يقدّم  مصرف أبوظبي الإسلامي  أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 48.10 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية.

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