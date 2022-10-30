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اقتصاد

محمود محيي الدين: شراكة القطاعين العام والخاص تساهم فى خفض انبعاثات الطاقة

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين

أكد  الدكتور محمود محيي الدين ،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيcop27 والمبعوث الخاص للامم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في ملفات التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات مما ينعكس بشكل ايجابي على اقتصادات الدول.

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين ،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيcop27،أنه بالرغم من زيادة الوعي بأهمية العمل المناخي استنادا الى العلم والادلة بالفعل الا ان يشهد العالم  تطورات حزينة تواجه العديد من البلدان ، سواء الدول المتقدمة  أو النامية ، مشيرا الى الكارثه الانسانية التي حدثت في باكستان جراء تبعات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين افتراضيا في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة ايديلمان الاستشارية حيث أدار الحوار هنري بولسون وزير الخزانة الامريكية السابق وتم مناقشة العديد من الملفات من بينها تمويل المناخ والتحول للطاقة النظيفة في ظل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم حاليا وكذلك التطورات في مجال العمل المناخي منذ اتفاقية باريس.

من جانبه أشار رائد المناخ الى ان العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ يبدأ  نوفمبر القادم  بانطلاق قمة شرم الشيخ وصولا الى الدورة الثامنة والعشرين بالامارات. 

حذر الدكتور محمود محيي الدين ،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيcop27، من الانحراف عن الاهداف المرجوة  مشيرا الى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فبدلا  من العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة ٤٥ بالمئة أضفنا إليها نحو ١٥ بالمئة لينحرف العالم عن تحقيق هدف التصدي للاحتباس الحراري بنحو ٦٠ بالمئة تتحمل الدول النامية تبعاتها والتكلفة الأكبر للتصدي لها.


فيما يتعلق بملف التخفيف ، أوضح محيي الدين  أن هناك تقدم بهذا الصدد مع ضرورة مزيد من الجهود للاستمرار على المسار الصحيح. من ناحية اخرى ، أضاف رائد المناخ ان ملف التكيف يحتاج  إلى التفكير بجدية أكبر  خاصة وان حوالي ٩٧ بالمئة من تمويل التكيف يعتمد على الكيانات المالية العامة إما عن طريق ميزانيات الدولة من خلال الاقتراض من الخارج أو محليًا لدعم التكيف ، بينما لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص سوى 3 ٪

تمويل المناخ 
 

وبسؤاله عن تمويل المناخ ، أكد محيي الدين ضرورة الانتقال من الوعود والتعهدات الى التنفيذ من خلال  تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة  بدعم المؤسسات المالية الكبرى الى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية . كما نوه رائد المناخ أن هذا التمويل لابد ان يكون مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة علاوة على إحداث تغير في السلوك في كافة الملفات المتعلقة بالعمل المناخي من بينها القواعد والقوانين الحاكمة حيث أن هناك بعض اللوائح  التي تعرقل تفعيل اتفاقية باريس خاصة في ملف الخسائر والاضرار.

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وفي سياق آخر، أبرز محيي الدين التقدم في ملف الهيدروجين الاخضر حيث تتسابق عدد من الدول في هذا الملف من بينها العديد من الاقتصادات النامية ، كما أشاد بتجربة مصر الرائدة في ملف الطاقة الشمسية مشددا على أهمية توفير التكنولوجيا اللازمة لضمان التحول البيئي العادل .

محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية التنمية المستدامة القطاع الخاص المناخ

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