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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات شمال أفريقيا.. موعد ودية منتخبي مصر والجزائر للناشئين

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين

يدخل منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة معسكرا مغلقا مبكرا يتخلله مواجهة منتخب الناشئين الجزائري وديا بعد غد الأربعاء.


وخاض لاعبو منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 مرانا خفيفا في اليوم الأول للفريق بالجزائر استعدادا لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.


ووصلت بعثة منتخب مصر للناشئين للجزائر للدخول فى معسكر مغلق قبل خوض مباريات التصفيات التي تنطلق يوم ٨ نوفمبر المقبل.

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مباريات منتخب مصر للناشئين 
 

يفتتح منتخب مصر للناشئين مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام،  عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.

منتخب مصر للناشئين محمد وهبة منتخب الناشئين الجزائري تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المغرب ليبيا

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