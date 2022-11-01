شعبة المستوردين: البنوك تتواصل معنا للتأكيد على جاهزية تدبير الدولار

أبدى عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة، إعجابه بتدبير البنوك للدولار، للبضائع المتواجدة بالموانئ.

وقال عماد قناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "البنوك تتواصل معنا للتأكيد على جاهزية تدبير الدولار وسداد القيمة بالجنيه المصري".

وأضاف عماد قناوي: "ما يحدث مؤخرا شيء جيد، ويتم توفير الدولار للدواء والغذاء"، مشيرا إلى أن جميع التجار يتقبلون ما تفعله البنوك بسبب العدالة".

وتابع عماد قناوي:" مفيش حد من التجار استغنى عن عامل طوال الـ 8 شهور الماضية في ظل الأزمة".