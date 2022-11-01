منة فضالي تبدأ تصوير سر السلطان لـ خالد يوسف

أعلنت الفنانة منة فضالي عن انضمامها لأبطال مسلسل “ سر السلطان ” ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وعلقت الفنانة منة فضالي، على صورة نشرتها بصفحتها قائلة: بسم الله .. سر السلطان .. انتاج شركه سينرجي تامر مرسي.. اخراج د. خالد يوسف ".

مسلسل "سر السلطان" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

كانت منة فضالي قد انضمت لفريق عمل مسلسل “ العمدة ” من بطولة الفنان محمد رمضان، الذي من المقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم.

مسلسل العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم مي كساب وزينة ومنة فضالي وايمان العاصي واحمد داش.