تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم زيادة فى سقوط الأمطار فى المناطق الساحلية، بسبب امتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه بدأ منذ ساعات الصباح تساقط الأمطار بشكل متقطع على مطروح والإسكندرية.

وتابعت أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار لشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، لافتة إلى أنها فى المناطق الساحلية تكون متوسطة ورعدية أحيانا بشكل متقطع على مدار اليوم.

وأشارت إلى أن الأمطار تمتد وتكون أمطار خفيفة لمحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبري، ولكنها غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، متابعة أنه غدا من المتوقع فرص سقوط أمطار بنفس الكميات على أغلب المناطق الشمالية، ولكنها من خفيفة إلى متوسطة.