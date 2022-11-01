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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس مصر اليوم ..هذه المحافظات الأكثر تأثرا بالأمطار الرعدية

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس ، اليوم ، بالقاهرة الكبرى ، وباقي المحافظات.

وقالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن البلاد تشهد اليوم زيادة في فرص تساقط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

 

وأضافت سنشهد اليوم تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تكون الامطار متوسطة ورعدية خلال فترات اليوم، كما أنها ستمتد على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

 

ونوهت بأن المناطق الداخلية ستتعرض لأمطار خفيفة، لا تؤثر على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن المحافظات الساحلية ستكون أكثر المناطق المتأثرة، نتيجة تساقط الأمطار.

انخفاض درجات الحرارة

 

ولفتت إلى أن تساقط الأمطار مستمر حتى الغد، وستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، محذرة بضرورة متابعة النشرات الجوية، تحسبا لحالة الطقس.

 

وأكدت على ضرورة اصطحاب جاكت خلال الأيام القادمة، تجنبا لانخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر.

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس اخبار التوك شو درجات الحرارة

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