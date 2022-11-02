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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

علي الحجار يختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية غدًا

على الحجار
على الحجار

تختتم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدًا الخميس، فعاليات الدورة ٣١ من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالاسكندرية، بحفل يحييه الفنان على الحجار، بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.
يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال " الحجار "التي قدمها على مدار مشواره الفني منها من غير متتكلمي، الليلة ليكي، بنت وولد، ريشة، عارفة، إسكندراني ، طب إيه يبعدني عنك ، مغرم صبابة ، يا موجة يا زرقا، روحي فيكي، زي الهوي، الليل وآخره، مسألة مبدأ، خاصمني يازماني، مبسوطين، شمعة ودمعة ، أنا كنت عيدك، رمي رمشه، اسيبك ليه، اللي اشتري، تعالي ياهوي، اعذريني، وبوابة الحلواني.
كما يتضمن برنامج الحفل فقرات فنية يقدمها نجوم الأوبرا محمد حسن، وأميرة أحمد، وريم حمدي، ومحمود عبدالحميد.

دار الاوبرا المصرية الاسكندرية مصر دار الأوبرا مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفلات مهرجان الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربي

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