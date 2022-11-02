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رئيس التحرير
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توك شو

الثانية بتفرق.. مستشار الرئيس يوضح أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، قائلا: "الثانية بتفرق سواء حالة حادة مرضية أو حادث أو إصابة".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر  فضائية “الأولي”، أن الخبراء والأطباء يقوموا بتشخيص الحالات الموجودة في موقع الحادث سواء كانت طبية أو جراحية، ويتم النقل الإلكتروني إلى مركز التتبع أو المراقبة بتفاصيل الحالة والموقع من أجل تحديد مكان النقل على وجه الدقة بما يستلزم التعامل مع الحالة.

وتابع أن هذه الشبكة تتعامل مع الحالات بسرعة شديدة ولا تضيع وقت المريض، حيث يتم الاتفاق على كل التفاصيل من أجل علاج المريض بسرعة.

عوض تاج الدين: تجارب ميدانية وتدريبية للتعامل مع كل حالة فى مؤتمر المناخ

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه تم عمل تجارب ميدانية وتدريبية سواء نظرية أو عملية للتعامل مع كل حالة موجودة فى مؤتمر المناخ على حدة، مشيرا إلى أنه يتم عمل سيناريو بكيفية تشخيص الحالة وإنقاذه.

وأضاف: "لو حد مثلا يعاني من أزمة قلبية هيشتكي من أعراض معينة وهناك طبيب سيقوم بتشخيصه وعمل الإجراءات العاجلة وسيارة الإسعاف تاخده مباشرة إلى المكان الذي سيتلقي فيه العلاج".

وتابع أن كل حدث طبي يكون له سيناريو معين، سواء كان فرديا أو جماعيا أو أثر على مجموعة ضخمة، وما التصرف الذي سيتم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أفتتح مركز مصر الكبير الوطني للطوارئ والتعامل معها، وهو يعد حدث مهم.

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة تشخيص الحالات موقع الحادث النقل الإلكتروني

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