ضربة جزاء.. الزمالك يفتتح التهديف فى شباك إنبي بقدم زيزو

أحرز الزمالك الهدف الأول فى شباك إنبي ، من عمر الشوط الأول ، فى اللقاء الذي يجمعهما حالياً علي ملعب استاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 45 عن طريق أحمد مصطفي زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة مصطفي شلبي الصفقة الجديدة للقلعة البيضاء .

ونفذت كرة عرضية من عمر جابر من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع إلى زيزو الذي سدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة مرت بجوار القائم الأيسر فى الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 11 ، جاءت كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء شتتها الدفاع لتصل إلى عمر جابر الذي سدد لكنها بعيدة عن المرمى.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله جمعة وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبية ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".