باحث: مصر محظوظة لاستضافة قمة المناخ نيابة عن القارة الأفريقية.. فيديو

أكد الدكتور محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإٍستراتيجية، أن أهمية قضية التغيرات المناخية لم تكن على نفس الأهمية التي تحظى بها حاليا، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة، كان هناك توصيات هامة، من اجل العمل على وضع حلول للتغيرات المناخية.

وقال سلامة، خلال لقائه بفضائية “اكسترا نيوز”، إن شرم الشيخ تتهيأ تماما لاستقبال قمة المناخ، مؤكدا أنه يتم استخدام الطاقة النظيفة، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومصر كانت محظوظة لاستضافة هذا المؤتمر ممثلة عن القارة الأفريقية.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإٍستراتيجية، أن مصر أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتمثلت في استضافة مصر قمة المناخ القادمة.

تحديات التغيرات المناخية

وأشار محمود سلامة إلى أن المياه والغذاء والطاقة أكثر 3 عناصر تأثرت بالتغيرات المناخية، خاصة على مستوى الدول النامية، ولا بد على الدول المتقدمة تقديم الدعم للدول النامية للخروج من تحديات التغيرات المناخية.