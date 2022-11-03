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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 3-11-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة صباح اليوم الخميس الموافق 3-11-2022؛ نحو 24.15 جنيها للشراء و 24.25 جنيها للبيع 

وجاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو في بنوك " قطر الوطني الأهلي َQNB، الأهلي االمتحد، HSBC، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، المشرق، التنمية الصناعية، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي",

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-10-2022

ارتفاع طفيف.. ننشر سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

 

بحسب تقارير بنكية والتي ذكرت أن سعر الدولار قد استقر في كل البنوك العاملة بالسوق المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 3-11-2022، بدون أي تغيير

أقل ثاني سعر 


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.03 جنيها للشراء و 24.13 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".

 

وخلال الأيام القلائل الماضية زاد سعر الدولار بمعدل 1.25 جنيها علي الأقل .

 

سعر البنك المركزي

واعلن  البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار لديه قد سجل 24.12 جنيها للشراء و 24.22 جنيها للبيع

 

أعلي سعر 

وسجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه، نحو 24.2 جنيها للشراء و 24.25 جنيها للبيع، وذلك لدي أحد أكبر بنوك القطاع الخاص العربية والتي من بينها  مصرف أبوظبي الاسلامي و بنك  الكويت الوطني NBK.


 

 

وسجل سعر الدولار نحو 24.1 جنيها للشراء و 24.2 جنيها للبيع في بنك البركة.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار في مصر؛ثباتا عند  24 جنيها للشراء و 24.1 جنيها للبيع  وذلك في 3 من البنوك الحكومية والخاصة والتي من بينها  بنوك " المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر"
 


بينما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 24.18 جنيها للشراء و 24.25 جنيها للبيع.


 

رفع الفائدة

ورفع البنك المركزي  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

واعتبر محللون أن الغرض الأساسي من عمليات رفع الفائدة التي إقرتها لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري سحب السيولة من الأسواق حتى يتم تقليل  حجم الشراء؛ بما يتناسب مع حجم الإنتاج وحتى يتم السيطرة على نسب التضخم التي ارتفعت نتيجة شراء الكثير من السوق مع قلة الإنتاج.

 

وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. 

سحب سيولة 

كان البنك المركزي المصري قد اعلن صباح اليوم عن سحب 75 مليار جنيه من السيولة المحلية من البنوك عبر عطاء أذون خزانة لمدة أسبوع، بغرض كبح جماح التضخم.
وخلال الاسبوع الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2% للمرة الأولي منذ قرابة 3 إجتماعات سابقة للجنة السياسات النقدية

اكتفاء بقرارات الأسبوع الماضي

 

وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري إلغاء اجتماعه لمناقشة اسعار الفائدة بلجنة السياسات النقدية والمحددة اليوم الخميس، مؤكدا أنه قد اكتفي بتحديد سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي وبالتالي فإن الاجتماع اليوم هو ملغي.

محفظة الأوراق المالية


وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد تراجع إجمالي محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك بنهاية يوليو الماضي إلي 3.7 تريليون جنيه ، والتي من بينها محفظة الأوراق المالية من القطاع الحكومي نحو 3.51 تريليون  ومخفظة قطاع الأعمال العام نحو 303 مليون جنيه وللقطاع الخاص نحو 155,5 مليار جنيه .
بينما بلغت أرصدة الأوراق المالية للقطاع الخارجي نحو 27.1 مليار جنيه 

 

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