ضبط كمية من لحوم وهياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة بتنفيذ حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن بمركز إدكو تم ضبط :-

- 320 قطعة جبنة مثلثات منتهية الصلاحية .

- مخبز سياحى لبيعه الخبز بأزيد من السعر ولعدم الإعلان عن الأسعار.

- أحد أصحاب محلات اللحوم لعرضه للبيع لحوم مكشوفة وعرضة للتلوث.

- تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ثانياً بمركز ومدينة رشيد تم تحرير:-

- 20 محضرا ضد أصحاب متاجر قاموا ببيع الأرز بأزيد من السعر الرسمي.

- 14 محضرا عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ثالثاً بمركز وادي النطرون تم ضبط :-

- 250 كجم لحوم دواجن و720 كجم هياكل دواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

- 100 عبوة مبيد زراعى مجهولة المصدر.

- 1800قطعه أدوات رى حديث مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر لمحل جزاره لعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة وكذا محضر عدم إعلان عن أسعار.

حملات تموينية بالبحيرة

ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.