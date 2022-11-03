عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كمية من لحوم وهياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

حملات تمونية بالبحيرة
حملات تمونية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة بتنفيذ حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن بمركز إدكو تم ضبط :-

- 320 قطعة جبنة مثلثات منتهية الصلاحية .

- مخبز سياحى لبيعه الخبز بأزيد من السعر ولعدم الإعلان عن الأسعار.

- أحد أصحاب محلات اللحوم لعرضه للبيع لحوم مكشوفة وعرضة للتلوث.

- تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

txt

نائب محافظ البحيرة تتفقد قافلة سكانية شاملة بقرية البريجات بكوم حمادة

txt

تحرير 100 محضر غش تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار بالبحيرة

ثانياً بمركز ومدينة رشيد تم تحرير:-

- 20 محضرا ضد أصحاب متاجر قاموا ببيع الأرز بأزيد من السعر الرسمي.

- 14 محضرا عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ثالثاً بمركز وادي النطرون تم ضبط :-

- 250 كجم لحوم دواجن و720 كجم هياكل دواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

- 100 عبوة مبيد زراعى مجهولة المصدر.

- 1800قطعه أدوات رى حديث مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر لمحل جزاره لعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة وكذا محضر عدم إعلان عن أسعار.

حملات تموينية بالبحيرة

 

ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة محافظ البحيرة التموين منتهية الصلاحية حملات تموينيه مباحث التموين الغش التجاري الحملات الرقابية التجارة الداخلية قافلة سكانية شاملة للإستهلاك الآدمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

ترشيحاتنا

قبل الإعلان الرسمي .. ننشر قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

فيتوريا في مأزق.. الإصابات تضرب دفاع منتخب مصر قبل معسكر نوفمبر

8896 شركة بـ النمسا تطالب برفع فوري للعقوبات المفروضة على روسيا

3 شباب يعتدون على فتاة بالغربية بزعم توفير فرصة عمل

وزيرة التخطيط تعلن إطلاق مبادرة القرية الخضراء وفق أحدث المعايير البيئية العالمية

الوفد الروسي يستأنف عمله.. 120 سفينة في انتظار التحرك من مضيق البوسفور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر2022: هتحب جديد

نبْتة مدهشة مقوي جنسي خارق و تحافظ على صحة المفاصل

تضخم القلب..هل هو مؤشر على وجود حالة مرضية أخرى

غير مكلف ومكوناته بمطبخك.. تعرف على طريقة عمل إفطار المشاهير

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ