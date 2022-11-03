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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

2.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 842 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 195.5 مليون درهم و769 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.76 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 114 مبايعة بقيمة 418 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 487.55 مليون درهم منها 31 رهنا لأراض بقيمة 58.25 مليون درهم و81 رهنا لفلل وشقق بقيمة 429.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 100 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 30.97 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 5 ملايين درهم.

التصرفات العقارية الأراضي والأملاك منطقة الخليج العقار دائرة الأراضي والأملاك الاراضى

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